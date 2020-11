In der Böhnerstraße 1 - 17 in Gotha-West will die Baugesellschaft Gotha ab Februar 2021 sanieren und umbauen. Es entstehen 20 Vier-Raum- und 50 Zwei-Raum-Wohnungen, die per Aufzug erreichbar sein sollen.

Gotha. Baugesellschaft als größter Vermieter der Stadt investiert aber auch in einen Neubau am Hauptmarkt.

Die Baugesellschaft Gotha (BGG) ist mit derzeit 4250 Wohnungen der größte Vermieter in Gotha und in Gotha-West, im Ortsteil Siebleben und der Innenstadt vertreten. Viele Wohnungen in Plattenbauten gehören zum Bestand, „und da investieren wir weiter Stück für Stück in die Sanierung“, sagt Christine Grund, die Geschäftsführerin der Baugesellschaft.