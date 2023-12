Großes Feuerwehraufgebot sorgt in Gotha-West für Aufregung

Gotha Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge mit Blaulicht auf dem Netto-Parkplatz. Doch es brannte dort nicht noch einmal.

Helle Aufregung herrschte am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Gotha-West kurz nach 20.30 Uhr, als über ein Dutzend Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht auf den Parkplatz des Netto-Marktes in der Prießnitzstraße fuhren. Sollte erneut ein Brand in dem Supermarkt ausgebrochen sein?

Doch die Parkfläche wurde lediglich als Bereitstellungsraum für die Kräfte der Feuerwehren sowie einem Teil des Gefahrgutzuges des Landkreises genutzt. Der Alarm wurde ausgelöst, nachdem ein starker Gasgeruch in einem Neubaublock in Gotha-West gemeldet wurde.

Während die Berufsfeuerwehr sowie der Notdienst der Stadtwerke Gotha sich auf Spurensuche begaben, versammelten sich die anrückenden Einsatzkräfte.

Bei einer Durchsuchung wurde nichts gefunden, nach einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden und die Wehren rückten ab.

Für die Freiwillige Feuerwehr Gräfentonna, Bestandteil des Gefahrgutzuges, war es schon der zweite Einsatz an diesem Tag. Bereits am Nachmittag wurden die Feuerwehrleute aus Gräfentonna und Burgtonna zu einem Einsatz in einen Milchviehstall gerufen. Ein Güllebecken drohte überzulaufen und den angrenzenden Bach Tonna zu verschmutzen. Mit dem Umweltamt wurden weitere Maßnahmen abgestimmt.