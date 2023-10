Grüne fordern: Gothas jüdische Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit

Ein jüdisches Mahnmal erinnert im Durchgang der neuen Altstadtgalerie an den Standort der ehemaligen Gothaer Synagoge. Die Bündnisgrünen im Stadtrat regen an, jüdische Geschichte in Gotha stärker einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Gotha. Unesco-Welterbestatus in Erfurt sorgt für Aufmerksamkeit. Deshalb regen Bündnisgrüne für Gotha bessere Vermittlung jüdischer Stadtgeschichte an.

Um die zukünftige Präsentation und Vermittlung der jüdischen Stadtgeschichte und des jüdischen Erbes der Stadt Gotha geht es in einer Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 26. Oktober, die ausnahmsweise bereits 15 Uhr im Bürgersaal des Rathauses beginnt.

Felix Kalbe, der Fraktionsvorsitzende, will wissen: „Wird – ausgehend von der Verleihung des Unesco-Welterbestatus für das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Erfurt – in der Stadtverwaltung erwogen, auch in Gotha die jüdische Stadtgeschichte sowohl auf wissenschaftlichem als auch auf touristischem Gebiet stärker einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln?“ Denn mit der Verleihung des Unesco-Welterbestatus für Erfurt sei die jüdische Geschichte und Kultur Thüringens nun endgültig überregional und international in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.

Stiftung Schloss Friedenstein setzt auf zeitgemäße Erinnerungskultur

„Auch Gotha kann auf eine lange jüdische Stadtgeschichte zurückblicken, die mit der Erwähnung des in Köln lebenden Jakobus aus Gotha im Jahr 1235 ihre Anfänge in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hat. Gotha ist damit mit Eisenach nach Erfurt die Thüringer Stadt mit der ältesten jüdischen Geschichte“, erinnert Felix Kalbe. In den letzten Jahren habe sich in Gotha die Stiftung Schloss Friedenstein intensiv der Vermittlung der neueren jüdischen Stadtgeschichte, besonders mit Blick auf deren Auslöschung während der NS-Zeit und den Holocaust, und einer umfassenden, zeitgemäßen Erinnerungskultur gewidmet. „Erwähnt sei hier beispielhaft das 2021 am Gedenkort für die Gothaer Synagoge initiierte, überregional wahrgenommene Projekt ‘Die Gothaer Synagoge lebt’,“, heißt es in der Anfrage.

Die Bündnisgrünen interessiert deshalb auch, welche Rolle die Stiftung Schloss Friedenstein für die Vermittlung jüdischer Stadtgeschichte übernehmen könnte. Schließlich verfüge die Stiftung als herausragende wissenschaftliche Einrichtung in Thüringen über die notwendigen personellen Voraussetzungen. Gefragt wird zudem, wie die Kultourstadt Gotha GmbH als städtisches Unternehmen mit ihrer Kompetenz in der touristischen Vermarktung verstärkt in die Präsentation der jüdischen Stadtgeschichte eingebunden werden kann.

Mit einer weiteren Frage verbindet Felix Kalbe gleich eine Idee: „Ist beabsichtigt, die Aufarbeitung und Präsentation jüdischer Geschichte in Gotha als Teilaufgabe des Gothaer Stadthistorikers in enger Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Akteuren umzusetzen?“ Denn seit vielen Jahren existierten in Gotha eine Reihe ehrenamtlicher Aktivitäten, die sich mit der Erforschung der jüdischen Stadtgeschichte beschäftigen. Deren Anbindung an öffentliche Institutionen und Stellen stärke die öffentliche Wahrnehmung des Themas immens. „Auch mit Blick auf die aktuell stattfindende Erarbeitung einer modernen, zeitgemäßen Stadtgeschichte, mit der Gotha in Thüringen eine Vorreiterrolle einnimmt, wäre dieser Schritt folgerichtig“, so Kalbe.

Sitzung des Gothaer Stadtrates am 26. Oktober, 15 Uhr, Bürgersaal im historischen Rathaus