Gotha. Die Grüne Stadtratsfraktion hätte sich mehr Bemühen um den Erhalt der Kastanien am Hauptmarkt in Gotha gewünscht.

Grüne kritisieren Baumfällung auf dem Gothaer Hauptmarkt

Die Stadtratsfraktion der Gothaer Grünen schließt sich der Kritik des Naturschutzbund-Kreisverbands Gotha an der Fällung der vier Kastanien auf dem unteren Hauptmarkt an. Stadtratsmitglied Albrecht Loth erklärt dazu in einer Pressemitteilung: „Mit deren Fällung ist die direkte Innenstadt momentan weitgehend nennenswertem Stadtgrün beraubt, obwohl in Anbetracht immer heißer werdender Sommer für das städtische Mikroklima der Erhalt jedes Baumes Priorität haben muss. Wir hätten uns von Seiten der Stadt einen größeren Einsatz für deren Erhalt gewünscht.“

Der billigend in Kauf genommene Verlust von jedem gesunden Baum in dieser Größe – auch im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben, wie der Sanierung des Hauptmarkts – müsse zukünftig von der Stadtverwaltung dringend überdacht werden.