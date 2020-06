Grüne plädieren pro Ohratalbahn

Der Kreisverband der Gothaer Grünen übe Kritik an der Entscheidung, die Ohratalbahn nun ein weiteres Mal stillzulegen, teilt dessen Sprecher Albrecht Loth mit. Auch wenn laut Verkehrsminister Benjamin-Immanuel Hoff die Entscheidung auf den aktuellen Betreiber Zossen-Rail zurückgehe, sei doch das erschreckende Desinteresse des Verkehrsministeriums in den letzten Jahren ganz offensichtlich eine zu schwere Hypothek gewesen. Nach der überfälligen Entscheidung der Landesregierung, auch die Ohratalbahn als eine der prioritär wieder zu eröffnenden Bahnstrecken in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, sei schnelles Handeln nun unerlässlich.

Steffen Fuchs, Vorsitzender der Grünen Kreistagsfraktion, erinnerte an seine Anfrage vom Herbst zur Zukunft der Ohratalbahn. Immerhin seien deren Bestandteil des Regionalmanagements des Kreises Gotha und des Ilm-Kreises. Ein Runder Tisch mit Anliegerkommunen, den beiden Landräten und dem Betreiber ist gewünscht. Im Sinne der Verkehrswende und der damit verbundenen Stärkung des ÖPNV und des Güterschienenverkehrs, gelte es bei der Ohratalbahn, eine massive Kehrtwende einzuleiten. Das Land solle sich als glaubwürdiger Partner beweisen.