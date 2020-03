Grüne wollen Kreis Gotha bienenfreundlich machen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich mit einem Antrag zur Kreistagssitzung am 4. März dafür ein, dass der Landkreis Gotha bienenfreundlich wird. Der Antrag fordert, dass auf geeigneten kreiseigenen Flächen von Schulen, Internaten, Landratsamt, ökologischen Ausgleichsflächen, Deponie, ungenutzten öffentlichen Grünflächen oder an Rändern von Kreisstraßen Blühflächen angelegt werden. Darüber hinaus soll die Mahd solcher Flächen reduziert werden, um den sich kontinuierlich verschlechternden Lebensbedingungen, unter denen Insekten leiden, entgegenzuwirken. Im Stadtrat Gotha sei ein solcher Antrag 2019 bereits angenommen worden.

Die Freien Wähler wollen mit einer Anfrage wissen, wie weit die Erarbeitung des neuen Radwegekonzeptes für den Kreis Gotha ist, vor allem, ob die mögliche Landesförderung bereits beantragt und die Ausschreibung vorbereitet wurde.

Die CDU/FDP-Fraktion möchte von der Kreisverwaltung wissen, wie es um die ärztliche Versorgung im Landkreis bestellt ist – besonders im ambulanten Bereich. Außerdem fragt sie nach dem aktuellen Ausbaustand mit Breitbandanschlüssen in den Schulen in Trägerschaft des Landkreises.

Die Kreistagssitzung findet am 4. März um 18 Uhr im Spohr-Saal in der Reinhardsbrunner Straße 23 in Gotha statt.