Grünes Licht für den Start ins neue Schuljahr

Zu den besonderen Angeboten des Sprachengymnasiums in Schnepfenthal gehört Unterricht in Chinesisch, hier auf einer älteren Aufnahme mit den Schülerinnen Lea Scharfenberg aus Bad Salzungen und Tanja Gebhardt aus Waltershausen zusammen mit Sprachassistentin Lam Meicheng.

Noch hat das Schuljahr nicht angefangen, doch in der Salzmannschule in Schnepfenthal hat der Stress bereits begonnen. Der Schulstart muss in diesem Jahr mit noch größerer Sorgfalt vorbereitet werden als sonst, denn jederzeit könnte das Corona-Infektionsgeschehen in Thüringen wieder problematisch werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.