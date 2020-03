Grünes Licht zur Fusion der Leitstellen Westthüringen

Der Gothaer Kreistag hat einstimmig die Bildung eines Zweckverbandes Zentrale Leitstelle Westthüringen beschlossen. Ziel ist es, mit dem Wartburgkreis, der noch kreisfreien Stadt Eisenach und dem Ilmkreis eine gemeinsame Rettungsleitstelle zu betreiben. Am Montag hat der Kreistag des Wartburgkreises den Beschluss dazu verabschiedet. Die Entscheidung im Ilmkreis steht Anfang April an.

Strukturen straffen und kosten verteilen

In Thüringen gibt es derzeit 13 Rettungsleitstellen. Der Freistaat will die Zahl reduzieren, die Struktur straffen und die Kosten auf mehr Schultern verteilen. Das Betreiben der Schaltzentralen für Rettungseinsätze stelle die Landkreise finanziell und personell vor große Herausforderungen, sagt Gothas Landrat Onno Eckert (SPD). Hinsichtlich Technik, Informationstechnologie und Datenschutz sei dies in Zukunft mit noch höheren Anstrengungen verbunden.

2016 hatten sich die drei Kreise mit der Stadt Eisenach auf den Weg gemacht, eine gemeinsame Leitstelle zu bilden. Der Freistaat, der die Gothaer ursprünglich mit der Stadt Erfurt verbinden wollte, folge nun dieser Initiative.

Synergieeffekte und mehr Handlungsspielraum

Alle Beteiligten sehen den Zweckverband als einzig mögliche Konsensform an, sagt Eckert. Sie versprechen sich davon Synergieeffekte. Mit zwei Disponenten arbeite die Leitstelle jetzt an der personellen Grenze. Bei einem Zusammenschluss werde das Personal übernommen. Das ergebe einen größeren Handlungsspielraum, sagt Eckert. An den laufenden Kosten sollen sich die Landkreise nach Einwohnerzahl beteiligen.

Der Sitz der Leitstelle stehe noch nicht fest. Die Partner, so Eckert, seien sich einig, dass es Aufgabe des Zweckverbands sei, das zu entscheiden. Die Erreichbarkeit für die Bediensteten sei für den Standort in spe ein wichtiges Kriterium, aber nicht, dass Gotha Sitz des Zweckverbands ist. Der Landkreis hat in dem Verfahren die Federführung.

Freistaat übernimmt bis zu 70 Prozent der Kosten für Neuaufbau und Ausstattung

Eckert spricht sich Mittwochabend zur Kreistagssitzung dafür aus, dass der Sitz der Leitstelle nach Gotha kommen sollte, um mehr Einflussmöglichkeit zu haben. Sollte sich im Rahmen der Abwägung aber ein besserer Standort ergeben, werde sich der Landkreis Gotha dem nicht verschließen. „Das würde der Kreisverwaltung ein gewisses Maß an Mehrarbeit ersparen.“ Jedoch nicht alle derzeitigen Leitstellen kommen für einen Standort in Betracht. Das heiße: „So oder so muss neu gebaut werden.“

Der Freistaat Thüringen übernehme bis zu 70 Prozent der Kosten für den Neuaufbau und die Ausstattung. Die verbleibenden 30 Prozent würden auf Grundlage des Einwohnerschlüssels unter den drei Zweckverbandspartnern aufgeteilt werden.

Medizinisches Versorgungszentrum Ilmenau übernimmt Praxis in Gotha

SPD-Fraktionsvorsitzender Werner Pidde unterstützt die Zusammenlegung: „Wenn wir wissen, dass sowieso investiert werden muss, müssen wir es nicht in ineffiziente Altstrukturen machen, sondern in neue.“ Christian Jakob, Vorsitzender der CDU-/FDP-Fraktion mahnt an, die Feuerwehren im Kreis intensiv an dem Prozess zu beteiligen.

In einem weiteren Beschluss hat der Kreistag die Übernahme der Hals-, Nasen- und Ohrenarztpraxis von Youssef Faour in der Helenenstraße in Gotha durch das Medizinische Versorgungszentrum Ilmenau, gebilligt. Die Betätigung eines Unternehmens außerhalb des eigenen Kreisgebietes, hier der Ilm-Kreis-Kliniken GmbH im Landkreis Gotha, bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht (Landesverwaltungsamt) und der Zustimmung des betroffenen Landkreises.

Nach Ausführung des Ilmkreises soll die Praxis in der Helenenstraße durch die Übernahme langfristig gesichert werden, erklärt Eckert. In einem ähnlichen Verfahren sei das schon für eine Hausarztpraxis in Ingersleben befürwortet worden.