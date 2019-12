Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüße zum Fest digital

Heutzutage ist ja kein Problem, viele Freundschaften und Bekanntschaften zu pflegen, auch wenn man sich nicht so oft persönlich sehen kann. Das ist dem Internet, den zumindest in den Städten meist verfügbaren Mobilfunk-Verbindungen und den auf allem dem basierenden Messenger-Diensten sowie der altgedienten Kommunikationsform E-Mail zu verdanken. In Berufen, deren Ausübung viele Bekanntschaften mit sich bringt, bei Künstlern und auch Journalisten beispielsweise, laufen daher in der Weihnachtszeit jede Menge Grüße ein. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Man hat an mich, man hat an das Team gedacht. Aber wenn ich nicht gerade in der Vorweihnachtszeit Urlaub habe, ist es unmöglich, alle zu beantworten. Standardisierte Texte sind nicht meine Sache. Da lasse ich es lieber ganz. Und hoffe, niemand nimmt mir das persönlich übel. Nur mir sehr nahe stehende Menschen bekommen einen Gruß, aber auch das digital. Denn in Zeiten, in denen viele über ihren ökologischen Fußabdruck nachdenken, ist es vielleicht keine schlechte Idee, den Aufwand an Karten, Briefen und anderen in Papier verpackten Botschaften zu begrenzen. Die Weihnachtswünsche, wenn man sich sieht, reichen aus meiner Sicht vollkommen aus. Auch Geschenke sind nicht wichtig. Zeit füreinander, das ist schön.