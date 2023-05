Gruppe in Gotha holt Menschen aus der Einsamkeit heraus

Gotha. Das Sozialprojekt „Mosaik“ des Gothaer Vereins „lebensart“ möchte Menschen aus der Einsamkeit holen.

Seit Anfang des Jahres läuft im Gothaer Mehrgenerationenhaus das Sozialprojekt „Mosaik“. Dahinter verbirgt sich eine Initiative, die Menschen aus Einsamkeit zurück in die Gemeinschaft holen will. Angesiedelt ist das Projekt beim Verein „lebensart“. Mittlerweile findet jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat ein Stammtisch statt.

„Jeder ist willkommen, keiner muss sich anmelden. Wer regelmäßig Informationen oder einfach in den Austausch treten möchte, wird in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen“, erklärt Projektleiter Sven Noll. Woher man komme oder wie alt man sei, sei unerheblich. Mandy Schäfer-Senge und Timo Senge gehörten zu den ersten, die bereit waren mitzumachen. „Als Menschen, die mit Gotha eng verbunden sind, wollten wir neue Menschen kennenlernen“, sagen beide. Inzwischen sind sie in der Organisation tätig.

Inzwischen hat sich eine Rommé-Gruppe gebildet und das „Mosaik-Einsatz-Kommando“, zuständig für unentgeltliche Nachbarschaftshilfe oder Besuche bei weniger mobilen Menschen. Mandy Schäfer-Senge freut sich über dieses Projekt.

Des Weiteren wurde eine Bowling-Gruppe gegründet, in Planung ist darüber hinaus ein Videoprojekt „Lebendige Geschichte von Zeitzeugen erzählt“.