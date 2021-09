Gruselige Gestalt in Gebüsch erschreckt Autofahrerin

Gotha. Einen Notruf der nicht alltäglichen Art erhielt die Gothaer Polizei von einer jungen Autofahrerin. Was die Polizei vor Ort entdeckte, gibt Rätsel auf.

Am Dienstagabend erhielt die Gothaer Polizei einen aufgeregten Notruf der "etwas anderen Art". Eine junge Autofahrerin hatte sich laut Polizei erschrocken, nachdem sie auf der Verbindungsstraße zwischen der L3007 (zwischen Gotha und Trügleben) und der Schubertstraße eine weiß gekleidete Person in einem Gebüsch gesehen hatte, die einen Stiel oder etwas ähnliches in der Hand zu halten schien.

Dieser Fund beschäftigt die Polizei. Foto: Polizei

Vor Ort stellten die Polizisten schließlich fest, was die junge Frau gesehen hatte. Bei der "Person" handelte es sich um eine helle Statue in einem Gewand, die am Straßenrand im Gebüsch stand und in Richtung Straße gedreht war.

Wem gehört die Statue?

Die Statue sei sichergestellt worden. Es werde nun nach dem Eigentümer gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen.

