Gullideckel in Gotha entfernt

Gotha. Fahrradfahrer kann gerade noch einmal ausweichen.

Am Mittwochabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein Unbekannter einen Gullideckel in der Gothaer Parkstraße auf Höhe eines Supermarktes in der Nähe des Bahnhofes aus der Straße entfernte. Eine 31-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Straße unterwegs und konnte die Gefahrenstelle gerade noch rechtzeitig erkennen, sodass es nicht zum Unfall kam.

Beamte fanden den Gullideckel in der Nähe und setzten ihn wieder ein. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0107225/2021) entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Messerstecherei, Einbruch ins Shoppingcenter, Penis gezeigt: So verlief der Männertag in Thüringen

Erfurts Oberbürgermeister nach Corona-Verstoß: „Regeln gelten auch für mich“