Gut geschnüffelt: Erfolgreiche Spürnasen in Gotha

Gotha. Das Sporthundeteam Gotha richtet die Thüringer Landesmeisterschaft der Fährtenhunde aus. Aber welche Übungen sind dabei zu bewältigen? Und wer siegt?

15 Teams aus Hund und Mensch sind am vorigen Wochenende in Gotha bei der Thüringer Landesmeisterschaft der Fährtenhunde an den Start gegangen. „Sie konnten zeigen, welch wunderbaren Leistungen die Vierbeiner vollbringen können“, berichtet Alexandra Müller-Reckschwart vom Verein Sporthundeteam Gotha, der den Wettbewerb ausgerichtet hat.

Gestartet wurde in der Prüfungsstufe IGP-FH, welche zwei Fährten mit einer Länge von mindestens 1800 Schritt umfasst, auf welcher sieben Gegenstände verteilt sind. Die beiden Fährten müssen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesucht werden. Dabei werden diese von verschiedenen für den Hund fremden Fährtenlegern auf den „Acker gebracht“.

Eine wahre Vielfalt an Hunden, so Alexandra Müller-Reckschwart, habe sich dem Wettbewerb gestellt – unter anderem Deutsche und Belgische Schäferhunde, aber auch verschiedene Terrier sowie ein Briard und ein Bayrischer Gebirgsschweißhund.

Nach ihrem Erfolg im vorigen Jahr konnte Kerstin Riebe vom DSH 1908 Jena mit ihrer „Quirlie vom schwarzen Merlin“ (Malinois) auch dieses Jahr wieder den Titel „FH Landesmeister“ nach Jena holen. Vizelandesmeisterin wurde Angelika Kochniß (HSV Albrechts), dicht gefolgt von Janett Bock (HSV Ilmenau) auf Platz drei. Zusammen mit dem Viertplatzierten Maik Riemenschneider (Hundefreunde Greiz) bilden die Vier das Team Thüringen für die Schutz- und Gebrauchshunde-Meisterschaft, welche im Oktober beim Landesverband Berlin-Brandenburg stattfindet.

Wer sich für Hundesport und speziell für Fährtenarbeit interessiert, ist auf dem Vereinsgelände des Sporthundeteams Gotha in der Kindleber Straße in Gotha-Ost willkommen merkt, teilt Alexandra Müller-Reckschwart mit, Telefon: 0174/7557692.