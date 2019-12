Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gut, wenn die Stifte schreiben

Jeden Tag brauche ich welche: Stifte. In der Regel schreibe ich bei Presseterminen mit einem Kuli in einem Block auf, was mir wichtig erscheint. Selbst bei Interviews, bei denen das Aufnahmegerät läuft, notiere ich die wichtigsten Aussagen auf Papier. Das hilft später beim Sortieren der Gedanken.

Natürlich habe ich daher übers Jahr einen ganz schönen Verschleiß an Schreibgeräten. Manchmal denke ich, die Kuliminen sind heute schneller leer als früher. Aber ich sorge vor und habe immer sehr viele Stifte dabei. Dumm nur, wenn einer nach dem anderen nach wenigen Worten den Dienst versagt. Das ist mir tatsächlich schon passiert. Zum Glück hat meist ein Gesprächspartner selbst einen Kuli dabei und reicht mir dann unkompliziert den Stift herüber. Für Notfälle wie Regenwetter oder Frost gehört auch ein Bleistift zu meinen Schreibutensilien, denn die funktionieren im Gegensatz zu Kulis bei jedem Wetter – Erfahrung macht klug. Nun könnte mancher Technik-Fan einwenden, doch gleich alles in einen Laptop zu tippen oder auf einem Tablet zu notieren. Das mag bei Presseterminen drinnen mit Sitzgelegenheit und Tisch eine Option sein, doch bei Außenterminen und im Stehen ist für mich ein Notizblock mit Stift nach wie vor besser zu handhaben. Da bleibe ich altmodisch, was nicht immer das Schlechteste sein muss. Entscheidend ist ohnehin das Ergebnis.