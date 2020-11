Auch wenn es wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ein anderes Weihnachtsfest werden wird – Geschenke dürften bei den meisten Familien auch diesmal unter dem festlich geschmückten Baum liegen oder persönlich überreicht werden.

Es gibt jene Menschen, die sich langfristig um die schönen Gaben kümmern. Andere entscheiden eher spontan auf den letzten Drücker, manche gehen gar noch am 24. Dezember auf die Suche nach einem passenden Geschenk.

Zu beliebten Ideen gehören gemeinsame Erlebnisse. Doch Konzert- oder Theaterbesuche eignen sich angesichts der Einschränkungen durch den Infektionsschutz diesmal nicht so sehr, weil keiner weiß, ob, wann und wie solches Vergnügen wieder möglich sein wird. Da könnte ein Gutschein helfen. Karten für die Bundesgartenschau in Erfurt nächstes Jahr sind da schon eher kalkulierbar, denn dieses Ereignis findet zum großen Teil an der frischen Luft statt.

Es gibt aber auch in Gotha gute Möglichkeiten mit hohem Nutzen. Tickets für den Tierpark sind als Geschenk ebenso zu empfehlen wie eine Jahresmitgliedschaft in der Stadtbibliothek. Sie erlaubt auch einen Zugriff auf die Thüringer Online-Bibliothek Thuebibnet ganz ohne Ansteckungsgefahr, aber mit viel Abwechslung dank tausenden Büchern zum Lesen und Hören.