Gute Nachricht für Badegäste in Finsterbergen

Friedrichroda. Das Schwimmbad Finsterbergen bleibt länger geöffnet. Die Marienglashöhle legt hingegen einen Tag Pause ein.

Das sonnige Wetter sorgt dafür, dass das Schwimmbad im Friedrichrodaer Ortsteil Finsterbergen noch bis Ende der Woche geöffnet bleibt, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Erst am 17. September, zwei Wochen später als sonst, macht das Bad zu, heißt es aus dem Kuramt.

Am 21. September, einen Tag nach dem Weltkindertag, bleibt hingegen die Marienglashöhle geschlossen, da Arbeiten an der Beleuchtung nötig sind. An den Wochenenden wird es dort musikalisch. Bis Januar finden in der Marienglashöhle die „Konzerte unter Tage“ statt, mit Live-Musik von Irish Folk über Blues bis hin zu Akustikklängen und Volksmusik. Tickets gibt es in der Touristinfo Friedrichroda (Telefon: 03623/33200).