Gute Schmiede in Gotha wird vorgestellt

Mit „Die Gute Schmiede“ gibt die Baugesellschaft Gotha (BGG) jetzt das zweite Buch ihrer Reihe Stadtbilder heraus. 2019 hatte die BGG die erste Publikation dem Landschaftshaus am Schlossberg gewidmet. Diesmal geht es um ein Gebäude in der Weimarer Straße 145, bekannt als Gustav-Freytag-Haus. In beiden Fällen war die Baugesellschaft Sanierungsbauherr.

„Gerade wenn historische Gebäude frisch restauriert sind, erregen sie Aufmerksamkeit. Wer hat hier gewohnt oder gewirkt? Das wird sich mancher fragen. Mit unseren Publikationen möchten wir darauf eine Antwort geben“, sagt Christine Grund, die Geschäftsführerin der BGG. Zu Wort kämen Autoren, die in einer besonderen Beziehung zu dem Gebäude oder seiner Historie stehen oder anderweitig Interesse daran haben. So berichtet Bauleiter Olaf Riede über die Herausforderungen bei der Sanierung. Ein Beitrag ist dem Diener dreier Herren, Sylvius von Frankenberg, gewidmet. „Ruthard von Frankenberg hat uns einen Aufsatz über seine Vorfahren zur Verfügung gestellt“, so Grund. Es gehe aber auch um den Autoren Gustav Freytag sowie die Menschen, die heute in diesem Haus wirken. Historiker Matthias Wenzel spannt zudem den geschichtlichen Bogen von der Guten Schmiede zum Gustav-Freytag-Haus. Zum Grundstücksensemble gehört auch der Garten-Pavillon mit seiner Geschichte und einer Gedenkstätte, über die Dirk und Reinhard Ponick vom Heimatgeschichtsverein Siebleben jede Menge zu berichten wissen. Zudem kommen Schüler des Gustav-Freytag-Gymnasiums aus dem Gothaer Ortsteil zu Wort. Das Buch ist für 15 Euro ab dem 9. November über die BGG-Geschäftsstelle, August-Creutzburg-Straße 2, sowie im Gotha-adelt-Laden und in der Thalia-Buchhandlung erhältlich.