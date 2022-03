Gute Wünsche zum Geburtstag

Wieland Fischer über Jubiläen und deren Veröffentlichung.

Mitunter gibt es merkwürdige Bitten. Zum Beispiel diese: Kommt eine Frau in die Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Marktstraße 24. Sie möchte nicht, dass ihr Geburtstag in der Zeitung erscheint, erklärt sie der Mitarbeiterin.

Laut Bundesmeldegesetz dürfen Jubilare zum 70., 75., 80., 85., 90. und 95. Geburtstag an die Presse gemeldet und von uns veröffentlicht werden. Ab dem 100. Geburtstag ist das jedes Jahr erlaubt. Für Ehejubiläen gilt das ab goldener Hochzeit. Andererseits erlaubt die Datenschutz-Grundverordnung die Veröffentlichung nur, wenn die Jubilare das selbst wünschen.

Wir veröffentlichen runde Geburtstage, wenn uns Kommunen die Jubilare melden. Einzelne Kommunen geben unter Berufung auf die Verordnung die Geburtstagsdaten nicht mehr an uns weiter. Dann bleibt Jubilaren nur, sich an uns zu wenden und die entsprechende Einverständniserklärung zu unterschreiben. Sie liegt in den Geschäftsstellen aus.

Zurück zur eingangs erwähnten Bitte, der wir selbstverständlich nachkommen. Merkwürdig daran: Der Geburtstag ist erst nächstes Jahr.

Wir gratulieren an dieser Stelle allen, die heute und die kommende Tage Geburtstag haben, ob sie nun in der Zeitung genannt werden oder den Ehrentag im stillen Kämmerlein begehen.