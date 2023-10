Guten Morgen, Gotha: Adlige besuchen die Kreisstadt

Wieland Fischer über ein außergewöhnliches Familientreffen

„Gotha adelt“ – der werbeträchtige Slogan des städtischen Kulturbetriebs bestätigt sich immer wieder aufs Neue. Nicht nur bei Veranstaltungen oder Geschäftsideen, gerne Franchising genannt. Manche fühlen sich davon auch angesprochen, selbst Adlige, mit „von“ im Namen. Wie viele es im Einzelnen sind, lässt sich so nicht beziffern.

Am Samstag jedenfalls war eine Adelsfamilie in Gotha zu Gast. Nicht derer aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha, die die Stadt im Namen führen oder etwa Wangenheimer, die ihre Wurzeln im Dörfchen gleichen Namen im Norden des Landkreises sowie in Winterstein haben, am Fuße des Inselsbergs. Nein, vielmehr derer von Malot(t)ki.

Schon mal gehört? – Ich auch nicht. Die Nachfrage hat ergeben, dass deren kaschubischen Ursprünge ins ehemalige Pommernland zurückreichen. Ein Nachkomme, Erik von Malottki, sitzt heute für die SPD im Bundestag.

Nun haben sich Malot(t)ki-Familienmitglieder in Gotha getroffen und um einen Empfang im Rathaus gebeten. Dem wurde stattgegeben. Schließlich heißt es ja: Gotha adelt.