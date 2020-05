Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Ein Jahr jünger bleiben

Was tun, wenn man älter wird, ein runden Geburtstag begeht, aber wegen Corona nicht feiern darf? Vor dieser Frage stehen jetzt täglich Jung und Alt.

Ein bekannter Gothaer Kulturstratege ist diese Woche zum Jubilar geworden. Er wolle das nicht an die große Glocken hänge, sondern später würdigen, sagt er.

Der Patenjunge, er heißt auch Wieland, ist am Donnerstag 14 geworden, fast erwachsen. Gefeiert wird nur in der Familie. Die Konfirmationsfeier in Siebleben war für Pfingsten geplant, die Einladungen verschickt. Abgesagt. Voraussichtlicher Termin: September.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha hatte für diesen Montag zum Festempfang anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens ins Kunstforum eingeladen. Der findet vorerst nicht statt. Gut, das Jahr ist noch lang.

Die Freien Wähler Gotha werden jetzt 30 Jahre jung. Die Feier dazu müsse leider wie so vieles in dieser Zeit ausfallen, teilt Gründungsmitglied Bärbel Schreyer mit. Ein Rundbrief an Freunde und Mitglieder müsse in Zeiten wie diesen reichen.

Persönlich halte ich es wie Neo Rauch – ohne mich mit ihm vergleichen zu wollen. Wir sind nur ein Jahrgang. Er bleibe ein Jahr länger so jung, sagt er. Schön wär’s.