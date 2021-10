Guten Morgen, Gotha: Anfang vom Ende der Wegwerfgesellschaft

Victoria Augener schreibt über das Recht auf Reparatur, das auch gesetzlich festgeschrieben ist.

Manche Dinge sind nicht gemacht, um lang zu halten. Meine Jackentaschen zum Beispiel. Nur wenige Monate halten sie nach dem Kauf durch, bis der Stoff reißt oder die Naht aufgeht und sämtlicher Klimbim in den Innenraum meiner Mäntel und Jacken plumpst. Das mag auch dem Job geschuldet sein: Kugelschreiber, Block, Handy und Schlüssel müssen dort immer griffbereit sein.

Und weil ich Handarbeit nicht mehr in der Schule gelernt habe, suche ich in liebgewonnener Regelmäßigkeit Familienmitglieder auf, die die Kunst mit Nadel und Faden noch beherrschen. Das Recht auf Reparatur ist in der EU seit März 2021 gesetzlich festgeschrieben, zumindest bei Haushaltsgeräten. Die sogenannte Durchführungsverordnung zum Ökodesign regelt, dass sie bis zu zehn Jahre reparierbar sein müssen. Dazu gehört, dass Ersatzteile noch lange nach dem Kauf lieferbar sein müssen.

Soviel zur Theorie. In der Praxis dürfte die Reparaturgarantie zur Kostenfalle werden. Denn die Geräte sind ja gerade dadurch so günstig, weil sie in Massen und meist zu niedrigen Löhnen im Ausland produziert werden. Auf sein Recht auf Reparatur sollte man trotzdem pochen – nicht zuletzt um einen neuen Blick auf vermeintlich austauschbare Alltagsobjekte zu bekommen.