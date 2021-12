Guten Morgen, Gotha: Bangen vor dem Fest

Victoria Augener schreibt über die Corona-Quarantäne, die Menschen vor Weihnachten besonders schwer trifft.

Nun, weniger als zehn Tage vor dem Fest, laufen die Weihnachtsfilme bereits in Dauerschleife im linearen Fernsehen. Ob im Schnee oder am Strand angesiedelt, in der Metropole oder auf dem Land – Die Handlungen haben immer eins gemein: am Ende geschieht, worauf alle gehofft haben. Ein Weihnachtswunder.

Der Prinz erkennt endlich, dass Aschenbrödel der mysteriöse Gast auf dem Ball war. Der kleine Lord erwärmt das Herz seines griesgrämigen Großvaters. Und Kevin schafft es die Einbrecher abzuwehren und wird mit seiner Familie vereint. Letztendlich muss in diesen Geschichten niemand alleine feiern. Auf ein solches Wunder dürften auch manche Familien hoffen, die durch Quarantäne getrennt werden. Denn das Coronavirus kennt keine Ferien und macht auch zu Weihnachten keine Pause. Doch gerade dann wiegt die Isolation besonders schwer.

Wer dieser Tage über einen Risikokontakt Bescheid bekommt, dürfte eifrig das Zählen anfangen: Ist eine mögliche Quarantäne noch vor Weihnachten vorbei? In dieser Anspannung ein negatives Testergebnis zu erhalten, kommt einem Weihnachtswunder gleich. Und wenn sich die Hoffnung auch nicht für alle erfüllen wird, so zeigt die Erfahrung doch, wie wichtig uns die Gemeinschaft ist – nicht nur an Weihnachten.