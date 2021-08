Guten Morgen, Gotha: Bratwurst, Hühner und Goldbarren

Victoria Augener schreibt über Impfanreize und macht einen Vorschlag für den Landkreis Gotha.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, womit könnte man Sie zur Corona-Impfung locken? In Sonneberg hat es kürzlich erstaunlich gut mit Bratwürsten funktioniert. Dort gab es zum Pieks das Thüringer Original – mit Senf, nicht mit Ketchup, versteht sich. Manche Thüringer lassen einfach keine Gelegenheit aus, Klischees zu bestätigen.

Solang das Vakzin unter die Leute kommt, soll mir das egal sein. Denn nachdem Thüringen anfänglich besonders schnell im Impfen war, liegt der Freistaat nun zurück. In ganz Ostdeutschland zeichnet sich eine Impfmüdigkeit ab.

Wer sich partout nicht immunisieren lassen will, den wird auch kein kulinarischer Anreiz überzeugen. Schaut man sich global um, wird allerdings mit weit mehr zur Spritze gelockt. In Dubai locken einige Impfstellen mit einer zweiwöchigen Gratismitgliedschaft im Fitnessstudio, was für jene ganz hilfreich sein könnte, die im Lockdown zugelegt haben. Den sprichwörtlichen Vogel dürfte nicht etwa Indonesien mit einem Huhn als Impfprämie sondern Hongkong abgeschossen haben: Hier erhalten wenige Glückliche einen Goldbarren.

Im Kreis Gotha sollte man mit etwas locken, was den corona-gebeutelten Wirtschaftszweigen nutzt: Konzertkarten und Warengutscheine für lokale Geschäfte sind mein Vorschlag.