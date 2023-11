Guten Morgen, Gotha: Das Internet macht dümmer statt schlauer

Unser Gothaer sieht Chancen, aber auch Gefahren durch das Internet. Im Bild: Menschen demonstrieren am 30. August 2020 gegen die Coronamaßnahmen in Berlin. (Archivbild)

Unser Gothaer Autor liest in Chatgruppen der rechten Szene und von Reichsbürgern mit. Er stellt fest, wie schnell man sich im Internet verlieren kann.

Ich kenne sie schon lange und wäre ihnen auch schon mal fast verfallen, die kruden Verschwörungstheorien von der BRD GmbH, einzig dafür gegründet, um uns als deutsches Volk auszubeuten und auszurotten. Seit über einem Jahr lese ich in Chatgruppen der Reichsbürger und anderen rechten Kanälen mit und verzweifle jeden Tag aufs Neue. Das Internet ist ein immenser Gewinn, doch es fördert auch die Verdummung der Menschen.

Es fängt mit der Idee an, dass das deutsche Volk bewahrt werden muss. Schnell kommt man von einem Kanal in den nächsten. Dann steht man unter anderem vor der These, dass die Bundesrepublik gar nicht existiere und das Kaiserreich fortbestehe. Und ehe man sich versieht, landet man im „Rassekanal“, wo die angebliche jüdische Weltverschwörung weiter befeuert wird, als wären wir noch im Mittelalter.

Menschen verlernen, Informationen selbst und seriös zu überprüfen

In solchen Blasen kann man sich schnell verirren – vor allem, wenn dann immer wieder von Lügenpresse die Rede ist. Dass die Betreiber dieser Gruppen eigene perfide Ziele verfolgen, hinterfragen natürlich die wenigsten; das bemerke ich leider immer wieder auch in meinem eigenen Umfeld.

Mich als Journalist bestürzt das doppelt. Erstens, weil zunehmend weniger Menschen bereit sind, mit mir zu reden. Zweitens, weil die Menschen verlernen, Informationen selbst und seriös zu überprüfen. Alle meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben. Die Diskussionskultur geht langsam den Bach runter.

Und manche glauben nur noch, was in einem Chatkanal steht, von dem keiner weiß, wer ihn warum mit allmöglichem Quatsch befüllt. Da ist es kein Wunder, dass wir uns nun mit Leuten auseinandersetzen müssen, die lieber an eine Weltverschwörung glauben als an ein freies Land. Wo uns diese Verdummung noch hinführen wird, mag ich mir gar nicht ausmalen.