Guten Morgen, Gotha: Ein Fuß Land für den Lord

Victoria Augener gibt Geschenkideen zu Weihnachten.

Werte Lords, werte Ladies, wollten Sie so schon immer einmal so herrschaftlich angesprochen werden? Dafür braucht es kein blaues Blut, sondern lediglich einen Quadratfuß Land, also umgerechnet 0,09 Quadratmeter, in Schottland – gerade einmal Platz, um dort ein Buch abzulegen oder ein Pflänzchen hinzusetzen aber genug, um sich legal mit einem Adelstitel schmücken zu dürfen.

All das ermöglicht ein Unternehmen, das mit dem guten Ruf der Highlands Geld macht. Die Einnahmen – rund 40 Euro pro Quadratfuß – sollen in den Erhalt der von Naturreservaten an der schottischen Westküste investiert werden.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer mehr Geld auf der hohen Kante hat, kann sich gleich eine ganze Grafschaft kaufen. Das ermöglicht eine Gesetzesänderung zur schottischen Adelswürde von 2004. Für schlappe 95.000 britische Pfund, umgerechnet 111.000 Euro, ist im Moment die kleine Grafschaft Dunbartonshire zu haben.

Der Geschenkesuche werden also auch territorial keine Grenzen gesetzt. Ein Stück schottisches Land zu Weihnachten ist letztendlich aber in etwa so greifbar wie die Sterne, die Menschen gegen Geld nach ihren Liebsten benennen lassen. Was wohl aus den vielen Benennungsurkunden geworden ist, die einst unter dem Weihnachtsbaum lagen?