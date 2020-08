Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Gotha

Zu buchen oder nicht zu buchen -- das ist hier die Frage, frei nach Shakespeare. Denn das Fernweh ist groß und das Reisebudget sitzt nach vielen Monaten daheim locker. Zudem locken viele Angebote an die Flughäfen. Doch die Frage verlangt einen Blick in die Zukunft, in den September, wenn der Jahresurlaub ansteht.

