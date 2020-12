Guten Morgen, Gotha: Keine Angst vor Senf im Gebäck

Das große Knallen zum Jahresende ist abgesagt. Von seinem Glück ahnt mein Vierbeiner noch nichts, denn in dem elfjährigen 60-Kilo-Hund steckt ein verängstigter Welpe, der zu Silvester Türen einrennt und in die entfernteste Ecke des menschenleeren Hauses kriecht, um den Krach nicht zu hören. Dass die Zweibeiner in diesem Jahr öfter zu Hause sind und das Zünden von Raketen verboten ist, ist Balsam für seine geschundene Hundeseele.

Mit seiner lauten Silvestertradition steht Deutschland im weltweiten Vergleich übrigens recht alleine da. In Großstädten gibt es meist zentrale, sicherheitstechnisch überwachte Feuerwerke – ein Umstand, der den Notaufnahmen viele Besucher erspart. Privat wird global gesehen wenig gezündet.

Ohne Feuerwerke müsste man in Gotha zudem nicht ständig Angst um seine historischen Gebäude haben. Es ist wohl an der Zeit sich zurückzubesinnen auf weniger explosive Traditionen, wie das Bleigießen und Pfannkuchen essen. Oder neue Traditionen aufzunehmen, etwa Porzellangeschirr zerschlagen, wie man es in Dänemark tut. Und wer zum neuen Jahr in einen Pfannkuchen mit Senf beißt, der kann sich mit dieser Annahme trösten: 2021 kann kaum schlimmer werden als 2020.