Guten Morgen, Gotha: Mit Biene Maja auf Du und Du

Conny Möller wird auch die zweite Zählung zum Insektensommer begleiten.

Kinder lieben die Biene Maja als liebenswerte Trickfilmfigur, für den Naturschutzbund Deutschland ist sie eine Botschafterin für Insekten. Vor drei Jahren hatte der Nabu das Projekt Klatschmohnwiese ins Leben gerufen und die „Titelheldin“ als Botschafterin gekürt, um auf den Erhalt der Artenvielfalt aufmerksam zu machen. Die Biene Maja soll bei uns kleinen und großen Zweibeinern auf die nächste Runde des Insektensommers aufmerksam machen.

Vor kurzem flatterte eine Einladung vom Nabu in mein Postfach und unser Gothaer Insektenforscher Ronald Bellstedt drückte mir einen Flyer in die Hand mit der Aufforderung, dass ich mich auch an der zweiten Zählung beteiligen soll. Das mache ich doch gerne und gebe diese Aufforderung auch gleichzeitig an unsere Leser weiter.

Nehmen Sie sich vom 6. bis 15. August eine Stunde mit ihren Kindern Zeit und beobachten sie das emsige Treiben der Insekten im Garten, auf dem Balkon oder auf einer Wiese. Gezählt werden sollen alle Sechsbeiner, wie Hummeln, Marienkäfer, Schmetterlinge oder Grashüpfer. Und die kleine Biene Maja nebst ihren Freunden Willi, Flip und Co. soll helfen, uns zu begeistern. Dieses Wochenende bietet sich an, schon mal einen geeigneten Platz in der Natur zu suchen.