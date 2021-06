Guten Morgen, Gotha: Mit Schildkröte und Hase im Verkehr

Victoria Augener schreibt über Radwege in Gotha und warum sie im bundesweiten Vergleich schlecht abschneiden.

Liebe Leserinnen und Leser, heute schon auf einem der drei Radwege in Gotha unterwegs gewesen? Diese Frage begegnete mir kürzlich in einem sozialen Netzwerk und ich frage mich: Sind es überhaupt drei?

Diesen Zweifel legte auch die Bildunterschrift nah. Natürlich, die Abgrenzung ist schwierig. Und wer hat schon Zeit zum Zählen, wenn er die Balance auf dem Drahtesel halten muss und sich gleichzeitig gegen Verkehrsteilnehmer durchzusetzen versucht. Denn da gibt es großspurige SUV-Fahrer, verträumte Fußgänger und allerlei Hindernisse, die Radspuren blockieren.

Man sagt, Schildkröten können mehr von der Straße erzählen als Hasen. Und so bekommen Radfahrer wohl auch am meisten mit, welche Tücken der Gothaer Verkehr hat. Schlaglöcher, unübersichtliche Kreuzungen und Radwege, die an einer Leitplanke enden, dürften dazu beigetragen haben, dass Gotha im Vergleich der Radfreundlichkeit deutscher Städte miserabel abschneidet – auf Platz 407 von 415.

Wer die Eingangsfrage beantworten will, muss die Radwege Gothas am besten abfahren. Dabei dürften einige Schwachstellen des Radverkehrs in Gotha ersichtlich werden. Aber auch die Lust zum Radeln wird geweckt, gerade jetzt im schönen Frühsommer. Also schwingen Sie sich auf den Sattel, liebe Leserinnen und Leser!