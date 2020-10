Vor einiger Zeit habe ich in einem Weimarer Buchladen ein Schnäppchen gemacht. Denn obwohl 73 Jahre alt ist Albert Camus’ Roman „Die Pest“ in diesem Jahr weltweit auf die Bestsellerlisten zurückgekehrt. So ist das Buch seit Februar entsprechend im Wert gestiegen und war im Handel schnell vergriffen.

Ohne „Die Pest“ gelesen zu haben, weiß ich, dass Camus’ Erzählung vom Ausbruch der Krankheit in der algerischen Küstenstadt Oran keine leicht verdauliche sein wird, gerade in diesen Zeiten. Vielmehr als um die Chronik einer Epidemie geht es um die menschlichen Abgründe, die sich durch die tödliche Krankheit auftun. Doch wenn das Buch eines beweist, dann dass Seuchen kommen und gehen, dass ihr zerstörerisches Ausmaß ebenso wie ihre Bewältigung ein Narrativ sind, das sich in unserer Geschichte wiederholt. Bloß haben wir jetzt die besten Voraussetzungen, um Krankheiten zu bekämpfen. Die Handlung setzt übrigens am Morgen des 16. April ein, als der Arzt Bernard Rieux in seinem Flur über eine tote Ratte stolpert. Ähnlich wie 2020 lag vor den Figuren der Frühling und ein verheißungsvolles Jahr. Im Roman kehrt die Stadt im Winter wieder zur Normalität zurück. In der Gegenwart muss das Ende noch geschrieben werden.