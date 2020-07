Guten Morgen, Gotha: Residieren in Gotha

Allerorten, ja sogar auf Gullideckeln, steht „Residenzstadt Gotha“. Es würde mich nicht wundern, wenn das in Weimar ähnlich wäre. Doch der Titel, so wohlklingend er sein mag, ist falsch. Der Feudalismus ist vorbei. In beiden Städten residiert kein Fürst mehr. Gotha ist Kreisstadt und Weimar ist kreisfreie Stadt. Nur ist das mit dem Residieren so eine Sache. Weil es so fürstlich klingt, nennen sich Pflegeheime und barrierefreie Wohnanlagen gern Seniorenresidenz. Und da hat Gotha einiges zu bieten. In der Seniorenresidenz an der Waldbahn geht der Innenausbau sichtbar voran. Die Seniorenresidenz Prinzenpalais ist bezogen. Die Seniorenresidenz Rittergut Uelleben gibt es schon lange. Siebleben hat die Alexa-Seniorenresidenz. Das ehemalige Turmhotel heißt Alloheim-Seniorenresidenz, um nur Beispiele zu nennen. „Seniorenresidenzstadt Gotha“, das wäre ein Titel, dessen aktuelle Berechtigung belegt ist.