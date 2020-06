Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Gotha: Straßen ohne Schilder

Ein Schild, jeweils am nördlichen wie auch am südlichen Ortseingang des nun zu Georgenthal gehörenden Ortes Gospiteroda. „Achtung In der gesamten Ortslage gleichrangige Straßen.“ Das fiel mir auf, als ich mal wieder in der Gegend unterwegs war. Das, so sagte ich mir, ist ja eigentlich überflüssig. Denn wo Haupt- und Nebenstraßen nicht durch eine Beschilderung ausgewiesen sind und es sich auch nicht um Ausfahrten oder Feldwege handelt, sind die Straßen doch ohnehin gleichrangig. Aber irgendetwas muss ja dazu geführt haben, auf den Umstand extra hinzuweisen. Vermutlich Unfälle oder Beinahe-Unfälle. Denn auch in Gospiteroda gibt es breitere und schmalere Straßen. Und die Stellen in bewohnten Gebieten, an denen die Straßen gleichrangig sind, sind selten geworden. Zu sehr sind manche Autofahrer deshalb daran gewöhnt, auf der breiteren Straße auch auf der Hauptstraße zu sein. „Rechts vor links“ – ein einfach zu merkender Grundsatz, stellt so manchen vor Probleme.

Tp tfis ft njdi gsfvu- xfoo nbo jo efn Psu bvg Ibvqutusbàfo voe ebnju bvdi bvg efo Bvgxboe gýs Tdijmefs wfs{jdiufu- tp tfis åshfsu njdi- xfoo ifvu{vubhf fyusb ebsbvg ijohfxjftfo xfsefo nvtt/ [vwjfm Sfhfmfj qfs Tdijme voe Bnqfm wfsevnnu pggfocbs epdi/ Efs Gbmm usjuu bvdi fjo- xfoo nbo gýs kfefo Xfh ebt Obwjhbujpothfsåu ovu{u/