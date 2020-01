Guten Morgen: Große Freude unterm Baum

An dieser Stelle hatte ich in der Adventszeit über meine Geschenke-Suche für Weihnachten berichtet. Besonders gespannt war ich, wie eine zufällig von mir entdeckte Gabe ankommen würde. Sie erinnern sich? Es ging um einen Single-Grill, den ich bei der Boilstädter Dorfweihnacht entdeckt hatte.

Eine regionale Firma hatte diese Miniaturausgabe eines Rosts für den kleinen Weihnachtsmarkt gefertigt. Es sollen drei Bratwürste darauf passen. Und man spare im wahrsten Wortsinne Kohle, weil nur wenig Holzkohle in den wirklich kleinen Grill passt.

Nun ist mein 21-jähriger Neffe zwar kein Single, aber er führt einen Single-Haushalt. Also passte auch der Single-Grill. Und wie! Als er das Geschenk unterm Weihnachtsbaum auspackte, bekam er das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Zudem begutachtete er das Gerät gleich fachmännisch, denn er lernt Werkzeugmechaniker. Ich konnte das alles genau beobachten, weil wir traditionell jedes Jahr in großer Familienrunde zusammen Weihnachten feiern.

Auch er hatte sich für uns Gedanken gemacht. So bekamen wir alle ein gerahmtes Gruppenbild, bei dem wir in fröhlicher Runde in die Kamera lachen – Freude pur, und darauf kommt es an.

Ich bin jetzt nur noch gespannt auf den Bericht über den ersten Praxistest des Single-Grills.