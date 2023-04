Guten Morgen im Kreis Gotha. Aufregung im Wildgehege

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto ins Tambach-Dietharzer Wildgehege gefahren und im Anschluss abgehauen. Fünf Tiere allerdings auch.

Jung und Alt lieben es, wenn sie am Waldesrand von Tambach-Dietharz Hirsche und Rehe in einem Wildgehege beobachten können. Am Montagmorgen herrschte hier große Aufregung, denn fünf Tiere waren entflohen. Der Zaun war umgefahren und tiefe Fahrspuren auf dem Gelände zu sehen.

Vermutet wird, dass die Nacht zuvor ein Fahrzeug am Klärwerk in einer Linkskurve geradeaus und die Böschung zum Wildgehege herunter gefahren ist. Der Unbekannte riss 15 Meter des Zaunes um und fuhr in dem Gehege umher. Am anderen Tag konnten das Polizeibeamte, die gerufen wurden, entdecken. Doch das war es nicht genug: Durch das Treiben sind fünf Tiere, darunter zwei große Hirsche und drei weibliche Tiere ausgebüxt.

Mit viel Glück konnten drei Tiere in der Nähe eingefangen werden, zwei Weibchen werden noch vermisst. Tambachs Bürgermeister vermutet, dass der Verursacher entweder alleine das Auto herausbekommen oder fremde Hilfe gehabt hat. Der Schaden wird jedenfalls auf mehr als 3000 Euro geschätzt. Am Vormittag war der Bauhof vor Ort und reparierte den Schaden.