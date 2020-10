Guten Morgen im Kreis Gotha: Auto hilft, Auto stört

Peter Riecke über Grundstücke an Straßen.

Seit zehn Jahren arbeite ich im Landkreis Gotha und wenn ich durch Aspach fahre, fällt mir dieses Grundstück an einer Einmündung auf. „Zu Verkaufen“ steht am Bauzaun. Aber offenbar will es niemand haben, obwohl es dank zentraler Lage im Ort voll erschlossen ist. Das mag mit dem Rückgang der Bevölkerung im ländlichen Raum zusammen hängen. Vielleicht ist, wie oft bei Leerständen und Brachen, der Verkaufspreis zu hoch. Doch nach 10 Jahren müsste sich das geklärt haben.