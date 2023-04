Guten Morgen im Kreis Gotha: Bitte daran denken: Jeder war mal Fahranfänger

Ralf Ehrlich beobachtet, was einem Führerscheinneuling alles passiert

Können Sie sich noch an ihre ersten Fahrstunden erinnern? Ich im Detail nicht mehr – das ist mehr als 30 Jahre her. Einzig in Erinnerung geblieben ist eine vermasselte praktische Prüfung, weil ich vor lauter Aufregung mehrere Sperrlinien überfahren hatte.

Dafür war ich neulich als Beifahrer mit einem Fahranfänger im Landkreis Gotha unterwegs. Ich muss gestehen, ich habe jetzt viel Respekt vor dem Beruf des Fahrlehrers. Da braucht man Nerven wie Drahtseile. Interessant sind die Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer, wenn sie ein offenbar unsicher und langsam fahrendes Auto vor sich haben. Einige sind geduldig und bleiben ruhig. Andere fangen an zu hupen. Wahrscheinlich denken sie, so dem Anfänger das Fahren besser beibringen zu können.

Ganz Wilde überholen den Anfänger an Stellen, wo es Straßenverkehrsordnung und Vernunft verbieten. Manchmal denke ich, dass einige tatsächlich schon Auto fahren konnten, bevor sie auf die Welt kamen. Jedenfalls benehmen sie sich so. Ich habe dem Anfänger ein „A“ für die Heckscheibe spendiert und hoffe auf etwas mehr Rücksicht.