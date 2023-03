Guten Morgen im Kreis Gotha: Bunte Blumen zur Osterzeit

Conny Möller favorisiert Blumen statt Steingärten. So sollte mehr Farbigkeit in die Vorgärten ziehen anstatt tristes Grau.

Es ist Osterzeit. Überall leuchten an Sträuchern und Bäumen bunte Eier – zum größten Teil aus Plaste, aber auch kunstvoll verziert mit Blüten, Stickereien oder Bändern. In den Städten sieht man in den Vorgärten weniger Osterschmuck, dafür aber umso mehr in den kleineren Gemeinden. Da zählt es ja auch zur Tradition.

Bei uns in der Straße sind wir auch die Einzigen, wo österlich geschmückt ist. Dafür blühen die Frühjahrsblüher in allen Farben, sodass Primeln und Co. aussehen wie kleine Osternester. Ich finde, wenn jeder etwas dazu beitragen würde, dass unsere Stadt nach dem langen Winter farbenfroh in den Frühling startet, dann sähe alles viel schöner aus als jetzt. Wege und Straßen sind grau und trist, einige Vorgärten gleichen sogar einer Steinwüste, in denen Grashalme sofort entfernt werden, sobald sie aus der Erde kommen.

Eigentlich weiß jeder, dass Steingärten out sind. Das hat auch etwas mit Klimabewusstsein zu tun. Denn wo Steine sind, können keine Insekten leben. Das sollten sich Besitzer von Steingärten bewusst machen. Besser: Bunte Blumen.