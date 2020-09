Guten Morgen im Kreis Gotha: Die Macht der Käufer

Braucht Gotha noch eine Innenstadt? Oder flanieren die Residenzstädter lieber auf asphaltierten Parkplätzen vor großflächig verglasten Einkaufszentren. Diese Frage wirft sich auf, wenn man vom Auszug der Drogerie aus dem Kaufhaus Moses hört.

Freilich: Die Drogerie ist kein Kleinod, sondern ein Geschäft von vielen seiner Art, das recht austauschbare Massenware verkauft. Und doch nimmt der Auszug Anfang November der Gothaer Innenstadt ein Stück Attraktivität.

Nicht erst durch die Corona-Pandemie leeren sich die Schaufenster zwischen Neumarkt und Hauptmarkt. Das Virus wirkt jedoch wie ein Katalysator auf den Wandel. Diesen aufzuhalten haben auch die Käufer in der Hand.

Für diese ist es sicherlich bequemer, an Ort und Stelle parken und einkaufen gehen zu können, wie es in der Gartenstraße möglich wird. Eltern quengeliger Kinder sparen Zeit und Nerven. Für bewegungseingeschränkte Menschen ist der Gang über das im Winter oft rutschige Neumarktpflaster eine Verletzungsgefahr. Die Einkaufsmöglichkeit direkt an der Haltestelle bedeutet für sie eine Erleichterung.

Doch die Einkaufszone entlang der Gothaer Märkte ist Aushängeschild für Besucher und eine Lebensader der Stadt und seiner Einwohner. Ob sie das bleibt, entscheiden die Gothaer.