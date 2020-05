Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen im Kreis Gotha: Musikalischer Strauß

Ein Schild am Wegesrand weist darauf hin: Diesen Sonntag ist Muttertag, immer am zweiten Sonntag im Mai. Eine Gärtnerei macht darauf aufmerksam.

Mit Blumen kann man am Muttertag nichts falsch machen. In Corona-Zeiten sind auch Grüße per Telefon angebracht. Doch wie wäre es mit einem musikalischen Strauß? Den bietet die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung an.

Weil die Musiker wohl noch für geraume Zeit von ihrem Publikum abgeschnitten sind, wollen sie zu zweit zu einer ausgewählten Mutter kommen und zu einem abgestimmten Termin vor deren Haus oder im Garten – wegen des Abstands – auftreten und spielen.

Einzig und allein für Ihre Mutti – und das bis zu einer halben Stunde. Schenken Sie Ihrer Mama doch ein Mini-Konzert anlässlich des Muttertages! Dazu haben wir diese Woche aufgerufen.

Inzwischen sind per Mail auch die ersten Bewerbungen und Begründungen in unserer Redaktion eingetroffen, warum gerade Ihre Mutter ein solches Konzert verdient hätte. Unter allen Einsendern wählt unsere Redaktion das „Konzert-Ticket“ aus.

Die Möglichkeit, sich für dieses besondere Geschenk zu bewerben, besteht noch bis Sonntag, 10. Mai, bis zum Muttertag, 24 Uhr.