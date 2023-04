Guten Morgen im Kreis Gotha: Schwierige Patienten mit langer Historie in Gotha

Wie viel darf es kosten, altes zu erhalten? Victoria Augener schreibt über schwierige Abwägungen bei Sanierungen.

Städte sind ständig im Wandel. Sanierungen mögen uns, die regelmäßig dran vorbei gehen, langwierig vorkommen. Doch über längere Zeiträume betrachtet, passiert viel, und überall gleichzeitig.

Ein Wohnhaus in der Steinmühlenallee in Gotha stand lange Zeit leer. Der grau-braune Putz war schon an einigen Ecken abgeblättert, und darunter waren rote Backsteine zum Vorschein gekommen. Manche Fenster hatten keine Scheiben mehr. Stuckelemente, Holzdekorationen und Fassadenmalereien ließen den alten Glanz des Hauses erahnen, das wahrscheinlich um 1890 gebaut wurde.

Abgerissen wurde das Haus nicht, sondern saniert. Zum Glück, mag man da denken, und ganz grundsätzlich ist es auch ein Glück, dass es Bauherren und -damen gibt, die die alte Substanz nicht verloren geben. Historischen Wert lässt die Fassade beim Anblick jetzt allerdings nicht mehr vermuten. Der Stuck ist verschwunden, Putz und Backstein weichen einem rot-weißen Anstrich. „Operation gelungen, Patient tot“ ist das Urteil unter einem Instagrampost des Stadtforums Gotha.

Weitere solcher Patienten gibt es noch immer zuhauf in Gotha. Der Wohnraum in der Kreisstadt ist knapp, und was nützt eine historisch wertvolle Fassade, wenn sie nicht gedämmt ist, stuckverzierte Fenster, wenn sie nicht dicht sind? Andererseits muss jedes alte, kunstvolle Detail zwangsläufig der Funktionalität geopfert werden? Und was darf der Erhalt des Alten denn kosten?

Das Abwägen fällt sicher nicht nur den Bauherren schwer. Womöglich hilft es, sich in Menschen hineinzuversetzen, die nach langer Zeit wieder in die Stadt kommen und die Veränderung sehen.

Wie reagieren sie wohl auf das Endergebnis?