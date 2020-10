Was ist denn im Gothaer Rathaus los? Um die Turmspitze blitzt es ununterbrochen auf. Fortwährend flackern lauter kleine Lichter.

Verwundert blickten deswegen diese Woche in den Abendstunden Anwohner und Passanten zur Rathausspitze. Hat der Flughafen Erfurt seine Bodensignale bis Gotha verlegt? Das mutmaßt ein Leser, als er die blinkende Erscheinung auf der Facebook-Seite unserer Zeitung kommentiert. Schließlich liege der Flughafen nur ein paar Kilometer von Gotha entfernt.

Aber so weit ist es noch nicht, dass die Gothaer Signale für Erfurt senden, damit dort der Luftverkehr reibungslos verläuft. Zudem ist das in der momentanen Corona-Krise noch unwahrscheinlicher geworden. Der Flugbetrieb ist in der Landeshauptstadt fast völlig zum Erliegen gekommen. Von dessen Ende ist gar die Rede.

Die Erklärung für die Lichterscheinung ist viel nahe liegender. Es habe sich um eine technische Störung gehandelt, klärt Rathaus-Sprecher Maik Märtin auf. Während des Anbaus der neuen Rathausbeleuchtung sei es zu einem Defekt gekommen. Der habe das Blinken der normalen Turmbeleuchtung ausgelöst. Jetzt sei sie ausgeschaltet.

Spätestens zur Adventszeit setzt wohl ein Leuchten überm Rathaus wieder ein. Dann ständig.