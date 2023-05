Guten Morgen im Kreis Gotha: Von Stecklingen und Reisern

Einfach mal über den Gartenzaun schauen, wie erfahrene Gärtner ihre Pflanzen heranziehen, rät Conny Möller..

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat am Mittwoch in ihren Liegenschaften die Gartensaison eröffnet. Bis Sonntag, 14. Mai, haben Besucher die Möglichkeit, bei Vorträgen oder Sonderführungen etwas mehr über die historischen Park- und Gartenanlagen zu erfahren. Der Zeitpunkt des Startschusses ist meines Erachtens ideal gewählt, denn gerade jetzt zeigen sich die Schlossparks und Gärten in zarten Grüntönen und laden zum Flanieren ein.

Und nicht nur das, in ein buntes Blütenmeer hat sich unsere Gothaer Orangerie verwandelt. Deshalb hatten Besucher dort auch die Gelegenheit, von erfahrenen Gartenexperten wertvolle Tipps von der Kunst der Pflanzenvermehrung mittels Stecklingen oder Steckreisern zu erfahren. Hobbygärtner wissen, wie das funktioniert, und es ist auch relativ einfach.

Gerade wer Geranien als Balkonpflanzen nutzt, weiß, wie schnell sie bei starkem Wind mal abbrechen. Das ist aber kein Problem, denn man kann den abgebrochenen Teil einfach in einen Topf mit Erde stecken – und nach einem bisschen Glück und Pflege eine neue Geranienpflanze ziehen.