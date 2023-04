Guten Morgen im Kreis Gotha: Weniger Papier auf der Rolle

Conny Möller über auffällige Einsparungen der Hersteller bei Hygieneartikeln.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das Klopapier schmaler geworden ist? Nicht nur, dass der Hygieneartikel in Pandemiezeiten zu einem begehrten Drogerieprodukt zählte und teilweise nur unterm Ladentisch erhältlich war, sondern jetzt noch geschrumpft ist.

Der Verein für Konsumenteninformation stellte bei einem Test fest, dass die Rollen kleiner geworden sind. Das ist nicht nur an der Fläche der einzelnen Blätter zu sehen, sondern auch an der Anzahl der Abrisse pro Rolle. Die Tester sprachen sogar von einer Einsparung bis zu 18,5 Prozent. Und das ist meiner Meinung nach viel zu viel, vor allem weil der Preis nicht geschrumpft ist. Im Gegenteil: Der Verbraucher bekommt weniger für sein Geld. Allerdings ist das auch bei anderen Produkten zu beobachten. Bestes Beispiel: Kosmetika, aber auch Lebensmittelprodukte.

Ich frage mich allerdings: Wie soll das in Zukunft weitergehen? Zurück ins Mittelalter, wo zum Popo-Putzen nach Stroh oder Lappen gegriffen wurde? Nein, das will keiner. Also nehmen wir die kleinen Rollen in Kauf und freuen uns über den Luxus.