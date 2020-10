Guten Morgen im Kreis Gotha: Zuhören können

Mobiltelefone benötigen, um sich in ein Netz einloggen zu können, eine kleine Karte, SIM genannt. Manche Hersteller ermöglichen extra den Zugang über eine sogenannte eSIM. Dabei wird keine Karte mehr benötigt, es werden unter der Rubrik „Mobilfunkvertrag hinzufügen“ nur die Vertragsdaten eingegeben. So kann man in einem Handy Zugang zu zwei Netzen haben. Wichtig, wenn an manchen Stellen nur eines von beiden gut funktioniert.

Diese Variante wollte ich für mein Handy haben. Journalisten ist es wichtig, erreichbar und „online“ zu sein. In Erfurt hatte ich im Fachgeschäft erfahren, dies sei möglich, auch wenn mein Hauptvertrag bei einem anderen Netzbetreiber ist. Doch ich wollte den Umsatz in Gotha generieren. Der Mobilfunk-Händler meines Vertrauens konnte die eSIM noch nicht anbieten, das ist den Läden des jeweiligen Netzbetreibers vorbehalten. Einen solchen suchte ich auf und schilderte klar, es gehe mir darum, zwei Netze mit einem Handy nutzen. Da fragte mich der Verkäufer nach meiner Rufnummer. Die braucht er nicht , ich zögerte deshalb. Der Mann wurde ungeduldig und fragte, ob ich nun Kunde „seines“ Netzbetreibers sei oder nicht. Er hatte schlicht nicht zugehört. Nun werde ich den Laden meiden, grundsätzlich.