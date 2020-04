Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Kein Dankeschön mehr

In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es angebracht auch mal ein Dankeschön an diejenigen zu richten, die sich tagtäglich den Corona-Gefahren aussetzen und für uns sozusagen den Laden aufrechterhalten. Gemeint sind nicht nur die Verkäuferinnen an den Kassen und Regalen der Einkaufsmärkte, sondern auch die unzähligen fleißigen Helfer in den Pflegeeinrichtungen, Heimen und Krankenhäusern.

Aus diesem Grund hing seit Anfang April ein überdimensionales, langes Spruchband an der Einfahrt zum Gothaer Krankenhaus. Jeder Mitarbeiter der Klinik, der daran vorbeifuhr, aber auch Patienten und Besucher konnten den Dank lesen, den ihnen Erfurter Fußballfans in großen Lettern auf das Transparent gemalt hatten. Schließlich konnten sie auch daraus Kraft schöpfen.

Allerdings wurde das Banner in der vergangenen Woche entfernt, was nicht nur die Initiatoren der Aktion verärgert hat, denn sie finden, dass gerade in Zeiten von Kontaktverbot und „zu Hause bleiben“ dieses Spruchband das beste Zeichen ist, um Danke zu sagen. Sie wollten den Menschen in Gotha mit ihrer spontanen Aktion einfach etwas Hoffnung und Zuversicht geben und ihnen sagen, dass sie in Corona-Zeiten nicht allein sind. Deshalb können sie nicht verstehen, warum ihr Spruchband entfernt wurde.