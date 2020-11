Guten Morgen, Kreis Gotha: Bitte einen Schuss Milch!

Die Milch im Allgemeinen erstaunt immer wieder aufs Neue, die wundersamen Kräfte, die ihr innewohnen, im Besonderen. Hier ist nicht davon die Rede, dass das weiße Lebensmittel müde Männer munter macht. Vielmehr verwundert fast regelmäßig deren lange Haltbarkeit.

14 Tage stand die geöffnete Milchflasche unberührt im Redaktionskühlschrank. Nach sage und schreibe zwei Wochen schmeckt sie wie am ersten Tag – fast. Jedenfalls löst der Schwapp in den Kaffee in der Tasse keinen Flockenwirbel aus. Von einem Stich keine Spur.

In diesem Fall handelt es sich um „klassische“ Frischmilch und kein H-Milch-Produkt. Hocherhitzung und Entkeimung sollen die Unverderblichkeit des Produkts über Wochen bewirken.

Dem jugendlichen Herbstferiengast aus Sachsen schmeckt das Erzeugnis aus thüringischen Landen. Wie anno dazumal bei Großmuttern mundet die Milch aber längst nicht mehr. Sie wurde dafür nach wenigen Tagen sauer. Pasteurisieren und Homogenisieren waren anno dazumal Fremdwörter in der heimischen Küche. Dafür gibt es heute kaum noch saure Milch zu Zammet (Kartoffelstampf) als wohlschmeckende Samstagsspeise.

Lange Haltbarkeit und ein ursprünglicher Geschmack kommen eben nicht auf einen gemeinsamen Nenner.