Nun sind wir also mittendrin im zweiten Lockdown, der diesmal Teil-Lockdown heißt. Denn anders als im Frühjahr wird nicht wieder alles geschlossen. So bleiben Schulen und Kindergärten geöffnet, was ich für eine gute Entscheidung halte, auch wenn Lehrer und Schüler, Erzieher und Kleinkinder noch besser geschützt werden sollten, zum Beispiel durch Luftfilter.

Auch Bibliotheken, Volkshoch- und Musikschulen, also Bildungseinrichtungen allgemein, können weiterhin genutzt werden. Spielplätze bleiben ebenso zugänglich wie therapeutische Angebote. Da haben diejenigen, die eine solche Verordnung erlassen, dazugelernt. Zudem ist inzwischen mehr darüber bekannt, wie sich Menschen vor Ansteckung schützen können. Natürlich bleibt es für alle, die zusperren mussten oder die nicht mehr auftreten dürfen, eine dramatische Situation, denn sie alle waren froh, wieder arbeiten zu dürfen und teilhaben zu können am gesellschaftlichen Leben. Und ja: Auch Kultur ist systemrelevant und erfüllt einen Bildungsauftrag. Die vielen Mitglieder der Sportvereine, deren Betrieb erneut ruhen muss, sind ebenfalls schwer getroffen. Immerhin bleiben diesmal die Wertstoffhöfe geöffnet. Das Entrümpeln in Ermangelung anderer Freizeitmöglichkeiten kann also weitergehen.