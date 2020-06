Guten Morgen Kreis Gotha: In Geduld üben

Nach dem Thema Wein vor wenigen Tagen soll es heute um etwas Bodenständigeres gehen: Erdbeeren.

Reichlich spät kommen Sie, wird mancher sagen, der seit Wochen saftig-rote Früchte auf Märkten und am Straßenrand kauft. Wir auch, denn die Erdbeeren im Garten sind nach wie vor klein und grün. Trotz des Regens wollen sie nicht wachsen, geschweige reifen. Was nicht ist, kann ja noch werden.

Auch im Gothaer Land werden Erdbeeren angebaut, nördlich der Fahner Höhe etwa. Inzwischen laufen die Regionalprodukte denen aus Holland oder Spanien den Rang ab.

Selbstpflücker fahren zum Erdbeergarten bei Emleben. Von dort ging vergangene Woche ein Appell ins Land mit Positivem zuerst: „Vielen Dank, dass Sie heute schon so zahlreich gepflückt haben!“

Doch selbst auf dem gedeihlichen Acker brauchen Erdbeeren Zeit zum Reifen. Die Erdbeersaison im Freiland beginne erst, hieß es. – Tröstlich zu wissen. – Vor zehn Tagen seien nur die allerersten Beeren reif gewesen. Der Wunsch sei deshalb gewesen: Bitte nicht pflücken. Viele Kunden könnten das aber nicht verstehen. – Ungeduld ist offensichtlich weit verbreitet.

Seit Montag ist der Garten in Emleben wieder geöffnet. Was soll ich sagen: reihenweise Pflücker. Wir üben uns weiter in Geduld.