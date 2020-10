Am nächsten Samstag, dem 24. Oktober, ist ein großer Tag für Nicole Strohrmann sowie ihre Kolleginnen und Kollegen. Die Leiterin der Stadtbibliothek Heinrich Heine Gotha nimmt dann am Vormittag in Hannover mit ihrem Team die Auszeichnung als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen Deutschlands 2020 entgegen. Im Juni hatten sie es erfahren.

Wurde Gotha 2017 bereits als Vorlesestadt wegen eines Projektes für Kinder der Bibliothek geehrt, so folgte vergangenes Jahr der Thüringer Bibliothekspreis. Und nun hat sie den mit 7000 Euro dotierten kleinen nationalen Preis gewonnen, der begleitend zum Titel „Bibliothek des Jahres“ für das Leibnitz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften samt der Universitätsbibliothek in Hannover erstmals vergeben wurde. Gefeiert wird das noch am selben Abend auch in Gotha, allerdings wegen der Corona-Einschränkungen nur im kleinen Kreis mit geladenen Gästen. Die Bibliotheksmitarbeiter hätten gern ein großes Fest mit ihren Nutzern veranstaltet, denn sie sind es schließlich, die die Räume im Winterpalais mit Leben erfüllen und die hervorragende, auf sehr unterschiedliche Zielgruppen abgestimmte Bildungs- und Medienarbeit annehmen, die die Jury für preiswürdig befunden hat.