Guten Morgen, Kreis Gotha: Laub bietet Tieren Schutz

Das schöne Wetter am Wochenende nutzten viele Kleingärtner, ihr Gartengrundstück winterfest zu machen. Bei meinem Weg in Richtung Waltershausen fahre ich immer an Kleingartenanlagen vorbei und kann das rege Treiben beobachten. Auffällig sind die geparkten Fahrzeuge, die dann kreuz und quer an den Straßen stehen.

Klar haben die meisten Kleingärten heutzutage Strom und fließendes Wasser. Da können sie auch für ihre Gartenarbeit Geräte unter Strom verwenden. Das beliebteste scheint der Laubbläser zu sein. In den letzten Tagen schnurrten diese nicht nur durch den Gothaer Schlosspark, sondern auch in so manchem Vorgarten. Dabei ist es doch besser, wenn man zum Laubrechen greift, als mit dem ohrenbetäubenden Puster durch die Anlagen zu ziehen.

Naturfreunde, so wie ich, sind über solche Geräte nicht erfreut. Schaden sie doch der Umwelt, vor allem den Insekten. Denn nicht nur das Laub wird weggeblasen, sondern auch kleinste Tierchen, die unter dem Laub leben. Am besten ist es, das Laub liegenzulassen oder zu einem Haufen zusammenzufegen. In der Winterzeit nutzen nämlich viele Igel diese Laubhaufen, um dort Schutz zu suchen. Leider wird so etwas nicht mehr gemacht, sondern das Laub weggeblasen oder von Wegen und Erde entfernt.